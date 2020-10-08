شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتسلم شهادة اعتماد الطائف مدينة صحية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية، الذي يعد أحد برامج منظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى النهوض بمناحي الحياة كافة، ليأتي اعتماد الطائف مدينة صحية بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج، لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبق المعايير المعتمدة. وستعمل اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية بالطائف على إشراك شرائح المجتمع كافة في وضع الأولويات، وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وسنّ طرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آلية منظمة تشارك فيها لجان حكومية ومجتمعية.
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