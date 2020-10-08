شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين لتر مياه لأهالي حجة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، ضخ 2.374.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.636.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 286 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ 8 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتدشين محطتي تحلية مياه، استفاد منها 6.320 فردا.

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