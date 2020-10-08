شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة توحيد ووحدة» موضوع خطبة الجمعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية، التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمنطقة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أحد الموضوعات التالية: «دور المواطن في تحقيق الأمن، أو دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري، أو أمن الوطن مسؤولية الجميع، أو حفظ الأمانة»، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة «المملكة توحيد ووحدة»، التي أطلقها الفرع مؤخراً، تزامنا مع مبادراته باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأوضح المدير العام للفرع بالرياض د. هاني الحارثي أن تخصيص الخطبة يأتي ضمن مستهدفات المبادرة، التي يسعى الفرع لتحقيقها في ضوء توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ الذي يؤكد أهمية تسخير المنابر الدعوية لمواكبة ما يهم الوطن ويسهم في بناء اللحمة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء المتوافقة مع تعاليم الإسلام الخالدة.

وبيّن الحارثي أن الفرع يواصل تنفيذ المبادرة على مدة شهرين بمشاركة أصحاب الفضيلة الخطباء والدعاة والأئمة بالمنطقة، إيماناً بأهمية دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في بناء اللحمة الوطنية والقيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.