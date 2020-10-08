«المملكة توحيد ووحدة» موضوع خطبة الجمعة بالرياض

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وأوضح المدير العام للفرع بالرياض د. هاني الحارثي أن تخصيص الخطبة يأتي ضمن مستهدفات المبادرة، التي يسعى الفرع لتحقيقها في ضوء توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ الذي يؤكد أهمية تسخير المنابر الدعوية لمواكبة ما يهم الوطن ويسهم في بناء اللحمة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء المتوافقة مع تعاليم الإسلام الخالدة.
وبيّن الحارثي أن الفرع يواصل تنفيذ المبادرة على مدة شهرين بمشاركة أصحاب الفضيلة الخطباء والدعاة والأئمة بالمنطقة، إيماناً بأهمية دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في بناء اللحمة الوطنية والقيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.
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