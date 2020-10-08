شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب كايسيد» يشاركون في اللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم الخميس فعاليات اللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لشباب وزملاء كايسيد من مدينة الرياض افتراضيًّا عبر المنصات الإلكترونية.

ويبدأ اللقاء، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد»، بالجلسة الافتتاحية التي تتضمن كلمة أمين عام المركز فيصل بن معمر، والمفوض السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، ونائب رئيس اللجنة الكشفية العالمية جميمة نارتي.

ويتضمن اللقاء 3 ورش عمل، تدور الأولى حول جائحة كورونا، ومناقشة جوانب الأزمة التي خلَّفتها، ودور الشباب في مواجهة هذه الجائحة، وتتناول الورشة الثانية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتقديم الحلول لهم، مع التركيز على النساء والشباب، وأما الورشة الثالثة فتتناول التغيُّرات المناخية وأثرها على البيئة.

ويشارك في هذه الفعاليات نحو 200 شخصية شبابية عالمية، منهم 20 شابًا وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، وتنتهي الفعاليات في الساعة التاسعة مساءً، بحفلٍ ختامي.

وتستعد العاصمة الرياض لانطلاقة منتدى القيم الدينية لقمة العشرين في دورته السابعة على مدى خمسة أيام، بداية من 13 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2020م، والذي يُعقد بمشاركة أكثر من 500 قيادي وخبير وممثل من الأديان الرئيسة في العالم ومؤسسات السياسة العالمية بجانب قيادات وشخصيات دينية رفيعة المستوى، والذي يُعد أهم الفعاليات الرائدة عالمياً، ويشكل رابطة تجمع القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية المتنوعة عالميًا من أجل توظيف الأثر الإيجابي للدين والقيم في التنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية اعتمادًا على هيكل شراكة يضم المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية، مثل: منظمات القيم الدينية والإنسانية والمبادرات المجتمعية.