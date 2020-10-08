شكرا لقرائتكم خبر عن 78 طن مواد غذائية لمتضرري فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس 78 طنا من السلال الغذائية، و300 بطانية، و250 كرتون تمور، و200 غطاء بلاستيكي، على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وجرى توزيع المساعدات في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، واستفاد من إجمالي التوزيع 4500 فرد. ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.