شكرا لقرائتكم خبر عن 78 طن مواد غذائية لمتضرري فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع المساعدات في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، واستفاد من إجمالي التوزيع 4500 فرد. ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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