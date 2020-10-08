شكرا لقرائتكم خبر عن 206 وصفات طبية للاجئي الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. وراجع العيادات أمس 495 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 133 مريضاً، وراجع عيادات الأطفال 49 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 26 مريضاً، وراجع 14 مريضاً عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 49 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة التغذية 16 مريضا، كما تم إجراء 44 صورة أشعة لـ 26 مريضاً، وإعطاء 76 لقاحاً لـ 31 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 206 وصفات طبية.

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