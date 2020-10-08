شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مراجع لمركز مكافحة الأمراض الوبائية والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات خلال شهر سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 2.702 مستفيد، وقسم الملاحظات 603، وعيادة التنويم 170 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 2.702 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 2.441، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيدا.
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