شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مراجع لمركز مكافحة الأمراض الوبائية والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة اليمنية خدماته العلاجية، لـ11 ألف مستفيد خلال شهر، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال شهر سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 2.702 مستفيد، وقسم الملاحظات 603، وعيادة التنويم 170 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 2.702 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 2.441، وقسم الإحالة الطبية 17 مستفيدا.

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