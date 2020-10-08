شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» توزع مظلات لحماية المعتمرين من حرارة الشمس والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد العتيبي أن توزيع المظلات على المعتمرين يأتي انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه قاصدي بيت الله الحرام، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، وتسهيلًا للمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
وعبّر عدد من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها، وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.
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