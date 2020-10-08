شكرا لقرائتكم خبر عن التقنيات الحديثة تنهي معاناة أربعيني من مضاعفات تليف كبد بمستشفى المواساة في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

بفضل الله وتوفيقه، تمكن فريق الأشعة التداخلية في مستشفى المواساة بالخبر تحت إشراف الدكتور أحمد النعمي من إنهاء معاناة مريض أربعيني يعاني من تليف الكبد والذي يحتاج لإجراء بذل أسبوعيًا لإخراج السوائل المتجمعة في البطن.

تم تحويل المريض من قسم الجهاز الهضمي، إلى قسم الأشعة التداخلية في المستشفى، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية للبطن والحوض والأشعة التلفزيونية والتحاليل المخبرية، ليتخذ بعدها الدكتور النعمي قرارًا بإجراء تعديل مسار داخل الكبد باستخدام القسطرة العلاجية التي تمت تحت تخدير عام، واستغرقت ساعة ونصف الساعة لوضع التحويلة البابية الجهادية عبر الوريد الوداجي، وهي عبارة عن مسار يتم إنشاؤه داخل الكبد باستخدام توجيه الأشعة السينية والأشعة التلفزيونية لربط الوريد الكبدي بالوريد البابي داخل الكبد، حيث يتم إبقاء التحويلة مفتوحة عن طريق وضع جهاز معدني أنبوبي صغير يسمى الدعامة المغلفة

بعد انتهاء العملية تماثل المريض للشفاء والحمد لله، وخرج من المستشفى في اليوم التالي معافىً وبصحة جيدة وبإمكانه ممارسة حياته بشكل طبيعي

جدير بالذكر أن مستشفى المواساة بالخبر والحاصل على شهادات واعترافات دولية عدة يحرص على استقطاب الكفاءات والكوادر الطبية ذات التخصصات الفرعية الدقيقة، كما يحرص على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة بهدف تقديم أفضل رعاية طبية مميزة لأهالي المنطقة.