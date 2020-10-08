شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 240 كيلو لحوم مجهولة المصدر برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة رأس تنورة 240 كجم لحوم مجهولة المصدر، وذلك بحملات تفتيشية في أسواق النفع العام والمحلات والمطاعم. وبيَّن رئيس البلدية م. صالح القرني أنه تمت مصادرة وإتلاف اللحوم، التي ضبطت داخل سيارة مخالفة، مشيرا إلى شن 116 جولة، تم خلالها زيارة 1389 محلا ومنشأة، خلال الشهر الماضي. وأضاف إن الجولات أسفرت عن إنذار 78 من المحلات والمنشآت المخالفة. وتابع أن الحملات تشمل المحلات والمطاعم وأسواق النفع العام ومحلات غسيل الملابس ومحلات الحلاقة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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