شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة وتأهيل طريق أبرق الكبريت بـ «الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش محافظ الخفجي محمد الهزاع إنشاء «يوتيرن»، على طريق «أبوحدرية - الخفجي»، بعد مدخل الكلية الجامعية، إضافة إلى ربط طريق الملك سلمان بطريق الخفجي القديم والدوار القائم كمدخل رئيسي للمحافظة، إلى جانب توسعة ورفع منسوب طريق أبرق الكبريت.

وبين، خلال استقباله أمس المشرف على عقد 212 بوزارة النقل م. حاتم الرويلي، ومراقب الوزارة عامر الخليفة، ومدير متابعة المشاريع بالمحافظة سعيد المري، أنه جرى الانتهاء من الرفوعات المساحية لطريق أبرق الكبريت، وجار إعداد المخططات التصميمية لاعتمادها من وزارة النقل.

كما ناقش الاجتماع افتتاح التحويلة الواقعة أمام نقطة أمن الزرقاني خلال الأسبوعين القادمين، وانتقال العمل للاتجاه العكسي، فضلا عن الانتهاء من أعمال السياج بالجزيرة الوسطية والحواجز المعدنية واللوحات الإرشادية من مدخل الخفجي الجنوبي إلى منفذ الخفجي.

وأوضح الاجتماع أنه جارية أعمال السياج بالجزيرة الوسطية من جسر السفانية إلى جسر رأس مشعاب، بالإضافة إلى مناقشة أعمال الكشط والسفلتة وتنفيذ وسائل السلامة من جسر السفانية إلى جسر النعيرية.