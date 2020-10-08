شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة وتأهيل طريق أبرق الكبريت بـ «الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل
وبين، خلال استقباله أمس المشرف على عقد 212 بوزارة النقل م. حاتم الرويلي، ومراقب الوزارة عامر الخليفة، ومدير متابعة المشاريع بالمحافظة سعيد المري، أنه جرى الانتهاء من الرفوعات المساحية لطريق أبرق الكبريت، وجار إعداد المخططات التصميمية لاعتمادها من وزارة النقل.
كما ناقش الاجتماع افتتاح التحويلة الواقعة أمام نقطة أمن الزرقاني خلال الأسبوعين القادمين، وانتقال العمل للاتجاه العكسي، فضلا عن الانتهاء من أعمال السياج بالجزيرة الوسطية والحواجز المعدنية واللوحات الإرشادية من مدخل الخفجي الجنوبي إلى منفذ الخفجي.
وأوضح الاجتماع أنه جارية أعمال السياج بالجزيرة الوسطية من جسر السفانية إلى جسر رأس مشعاب، بالإضافة إلى مناقشة أعمال الكشط والسفلتة وتنفيذ وسائل السلامة من جسر السفانية إلى جسر النعيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر توسعة وتأهيل طريق أبرق الكبريت بـ «الخفجي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.