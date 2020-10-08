شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات احترازية لعودة الطلبة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن د. غازي العتيبي وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أنه جرى جدولة الاختبارات الفصلية لمجموعات من الطلاب والطالبات على فترات مختلفة لتقليل أعداد الطلبة المتواجدين في وقتٍ واحد، والحفاظ على التباعد الجسدي بينهم داخل القاعات الدراسية، بالإضافة إلى توزيع لجان الاختبارات على قاعات متعددة تهدف إلى تقليل الأعداد أثناء وقت الاختبار.
وأضاف إن هنالك إجراءات أخرى تم اعتمادها للحفاظ على السلامة العامة كقياس درجة الحرارة وضرورة ارتداء الكمامة ومنع التجمع داخل الجامعة والتركيز على كل الترتيبات المتخذة بشكل يضمن التباعد الاجتماعي.
وأشار العتيبي إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول قاعات الاختبارات، موضحاً أن هنالك لجانا رقابية برئاسة عمداء الكليات للتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتعليمات الواردة في هذا الشأن.
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