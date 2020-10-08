شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى بديل لمركز صحي شمال المبرز والان نبدء بالتفاصيل
أنهى التجمع الصحي بمحافظة الأحساء عملية نقل مركز صحي شمال المبرز إلى مبنى بديل في «الفتح»، بجوار مقر نادي الحي. وبدأ المركز استقبال المستفيدين، أمس، وذلك بعد تجهيزه بالمستلزمات الطبية وإعداده بالكوادر البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
ويضم المقر الجديد غرفاً واسعة، ومساحة كافية لمواقف السيارات بجوار المبنى، وذلك تلبية لرغبة المستفيدين، ولتحقيق رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، وللتوسع في نطاق الخدمات المقدمة.
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