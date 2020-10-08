شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 210 آلاف م3 «محلاة» من محطة الخبر يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أكملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعمال إنشاء وتشغيل 7 مشاريع إنتاج مياه محلاة ذات بعد تنموي واقتصادي كبير، رغم الظروف الاستثنائية غير المواتية التي واجهتها بسبب جائحة كورونا وتداعياتها المؤثرة.

ونجحت «التحلية» خلال 7 أشهر من العمل المتواصل، في إنجاز تلك المشاريع وتشغيلها بطاقة إنتاج وإمداد تبلغ نحو 304.350 مترا مكعبا من المياه المحلاة يوميا، كما أنهت أعمال الإنشاء والتشغيل الابتدائي لمشروع محطة تحلية الخبر المرحلة الأولى «تناضح عكسي» بسعة تصميمية تبلغ 210 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، لإمداد شبكة المياه في المنطقة الشرقية بـ 110 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وشركة أرامكو بـ 75 ألف متر مكعب يوميا، ومدينة الملك سلمان للطاقة بـ 25 ألف متر مكعب يوميا.

ودشنت «التحلية» نظام نقل مياه محطات تنقية سد وادي بيش إلى الخزانات الرئيسية في محطات تحلية الشقيق بـ 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، كما أتمت أعمال المرحلة الأولى من الخزن الإستراتيجي في الطائف، والمرحلة الثانية للخزن في مكة المكرمة، بتجهيز 3 خزانات للتشغيل المبكر بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 510000 متر مكعب من المياه المحلاة. وتم إنجاز جميع تلك المشاريع بكوادر هندسية وفنية وخبرات تقنية وطنية مؤهلة من منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عملت على إتمام كافة الأعمال، والقيام بمهام الإشراف على البروتوكول والإجراء الفني المعقد للتشغيل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة خلال فترة التنفيذ.

يضاف إلى ذلك مشروع نظام نقل وتخزين المياه بالفطيحة بسعة تصميمية تبلغ 140 ألف متر مكعب، ومشروع محطة الضخ وتمديد أنابيب نظام نقل المياه من حقل الطفيح إلى خزانات محطة الجبيل بسعة تصميمية تبلغ 110 آلاف متر مكعب يوميا، ومشروع خط التغذية الجديد لمحافظة القنفذة بسعة تصميمية تبلغ 75 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع أنظمة نقل مياه المحطات الصغيرة الجديدة «حقل، ضباء، الوجه، الليث، فرسان» بسعة تصميمية تبلغ 181 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع إنشاء خط أنابيب الجبيل - مدن المنطقة الشرقية المرحلة الثالثة بسعة تصميمية بلغت 900 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع توريد وتنفيذ نظام نقل مياه الخبر إلى الدمام/ حي الجامعة بسعة تصميمية تبلغ 600 ألف متر مكعب يوميا.