شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث اشتراطات 3 أنشطة بـ«لائحة البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وبينت الوزارة أن لائحة الاشتراطات البلدية لنشاط محال الخياطة المحدثة تضمنت السماح لمحال الخياطة بإضافة «6» أنشطة إضافية، لافتة إلى أن لائحة نشاط مغاسل الملابس الجديدة ستسهم في تحسين المشهد الحضري للمدن، حيث شملت تفصيلا حول العلامة التجارية واللوحة الخارجية حسب الهوية العمرانية للمدينة، إضافة إلى تصنيف المغاسل إلى ستة أنواع.

وأشارت إلى اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية لنشاط بيع قطع الغيار الجديدة، وأن يقتصر محتوى اللوحة فقط على «الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري»، إضافة إلى وضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل، وتساعد على تحسين البيئة الداخلية للمحل.

ولفتت إلى أن اللائحة المحدثة تضمنت أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي «الموقع والتراخيص - واشتراطات فنية - واشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب - واشتراطات المواصفات الداخلية - واشتراطات العاملين».

ودعت الوزارة المنشآت القائمة المرخصة إلى تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ أمس. مشيرة إلى تنظيم «82» ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات، وذلك لضمان التحكم وضبط الجودة، وشارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة الإعلام، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والمركز الوطني للتنافسية «تيسير»، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والديوان العام للمحاسبة، كما قامت الوزارة بطرح مسوّدة الاشتراطات للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».