شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أداء 500 موظف بـ «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت الورش مديري إدارات الموارد البشرية في فروع الرئاسة العامة بمختلف المناطق ورؤساء الهيئات والمراكز وشارك فيها أكثر من 500 موظف. وقدم الورش نخبة من المختصين في مجال الأداء والتطوير، وتمت خلالها مناقشة حيثيات الأهداف ومستوى تحقيقها وتقييمها وغيرها من المعلومات المهمة.
وتأتي الورش ضمن جهود الرئاسة في مجال تطوير كوادرها البشرية، ويعتبر مفهوم الأداء الوظيفي من المفاهيم المهمة من الناحية التطويرية بمختلف المستويات الإدارية، ومعرفة الأساليب والإستراتيجيات الفعالة، ويساهم في نجاح المنظمة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بكل فاعلية وكفاءة.
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