شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسارات لـ«صناعة المبادرات الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت الجهات الحكومية مع حلقات نقاش «صناعة المبادرات الرقمية» التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، لتبادل المعارف والخبرات ومشاركة القطاعات المختلفة أفكارهم وآراءهم حول تحقيق رؤية الملتقى ورسالته وخططه التنفيذية، في ستة مسارات هي «الصحة، التعليم، الثقافة والإعلام، القيم والخدمات، الخدمات، والحج والعمرة».

وبدأ ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» استقبال المبادرات المؤسسية من الجهات الحكومية والخاصة، عبر بوابة «مبادرتي» الإلكترونية، وكانت وزارة الحج والعمرة من أولى المشاركين في الملتقى العام الجاري، إذ شاركت بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تُعد أحد نواتج مبادرات رؤية المملكة 2030. وقال نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط، إن الوزارة تُساهم في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، بتطبيق ومبادرة البطاقة الذكية لتكون نموذجًا ناجحًا لتطبيق التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن. مضيفا: إنه سيتم تفعيل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن تم البدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة قرابة 50 ألف بطاقة تم توزيعها لمجموعة من الحجاج لدراسة التجربة. وأوضح أن مبادرة البطاقة الذكية تُعد تجمعًا للجهود التقنية في القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج، يستفيد منها الحاج في دخول المملكة ومواقع السكن، كما تحتوي البطاقة على مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات الخاصة بالحاج والتي تساعد على منظومة إدارة الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من الخارج.