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2020-10-08 خالد بن سلمان يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لتزكيته وليا للعهد بالكويت متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements هنأ الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد بدولة الكويت. وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التهاني الصادقة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله لسموه التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح”.

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