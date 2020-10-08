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#ترامب بعد عودته لـ البيت الأبيض: أشعر بتحسن والصين ستدفع ثمن ما فعلته بالعالم
أريد أن يتلقى كل الأمريكيين العلاج الذي تلقاه الرئيس مجانًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة للشعب الأمريكي من أمام المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمضى 4 أيام في المركز الطبي ولم يصب خلالها بارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه حصل على دواء يسمى ريجينرون “Regeneron” وجعله يشعر بحالة صحية جيدة.
وتابع ترامب بأنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى في بداية الأمر وكان يرغب في البقاء بالبيت الأبيض، إلا أنه امتثل لحديث طبيبه، موجهًا الشكر إلى الطاقم الطبي.
وأضاف ترامب بأن إدارته ستعمل من أجل أن يحصل الأمريكيين على علاج فيروس كورونا بشكل مجاني.
وتابع ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض: أمضيت 4 أيام في المستشفى تلقيت فيها العلاج.
وقال “لدينا أفضل الأطباء والمختبرات، وأريد أن يتلقى كل الأمريكيين العلاج الذي تلقاه الرئيس”، مضيفًا أن دواء ريجينرون فعال وسيكون مجانًا لكل الأمريكيين.
وهاجم دونالد ترامب بكين وقال: “إن الصين ستدفع الثمن لما فعلته لبلادنا والعالم”.
وأضاف الرئيس الأمريكي هناك شركات باتت في المرحلة الأخيرة من إنتاج لقاح قبل الانتخابات.
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