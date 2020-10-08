بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، إطلاق حساب “Bandar’s View رأي بندر”.

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وجاء في أول رسالة في حساب رأي بندر “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. يسرني إطلاق موقع رأي بندر http://bbsa.sa”.

وأشار الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن الحساب يستهدف “إيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفة التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية”.

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