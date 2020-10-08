- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، إطلاق حساب “Bandar’s View رأي بندر”.
وجاء في أول رسالة في حساب رأي بندر “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. يسرني إطلاق موقع رأي بندر http://bbsa.sa”.
وأشار الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن الحساب يستهدف “إيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفة التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.