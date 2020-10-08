شكرا لمتابعة خبر عن أم تستغل التعليم عن بعد وتُسمع سورة " يس " بدلًا من ابنتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مقطع لأم تقوم بتسميع سورة يس بدلا من ابنتها الطالبة، مستغلة التعليم عن بعد. شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مقطع لأم تقوم بتسميع سورة يس بدلا من ابنتها الطالبة، مستغلة التعليم عن بعد. وتم كشف محاولة الأم لتقليد صوت طفلة صغيرة، وسط مطالبات بمحاسبة الأم وكل من يقوم بمثل تلك الطرق في الغش، واتخاذ اللازم معهم.

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