شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواقف الملك سعود الحازمة تجاه القضية الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مقطع فيديو مواقف الملك سعود رحمه الله تجاه القضية الفلسطينية، مبينا أنه كان داعما للقضية، وسخر حنكته السياسية لخدمة الأمة العربية.

وبين المقطع الذي نشره حساب الملك سعود عبر تويتر أن أهالي فلسطين امتدحوا الملك سعود ، وكان في نظر اليهود معادي للسامية .

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وأقام الشاعر عبدالرحيم محمود حفل للملك سعود عندما كان وليا للعهد وامتدحه بقصيدة قائلا:" نجم السعود وفي جبينك مطلعه.. إني توجه ركب عزك يتبعه".

ورصد الفيديو مواقف أخرى تبرز انحياز الملك سعود للقضية الفلسطينية، حيث أن عمدة نيويورك روبرت فاكتور كان يرى ان الملك سعود ينحاز لقضايا العرب والمسلمين ضد اليهود، ويقصي اليهود من أعمالهم ويحرمهم الوظائف في الشركات العالمية مثل أرامكو .

وفي عام 1956 قام الملك سعود باستدعاء وزير الخارجية الفرنسي وقال له المملكة علي أتم الاستعداد التراجع في العقود مع الشركات الفرنسية في حال دعم فرنسا إسرائيل .