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خادم الحرمين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت

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تمنى له التوفيق والسداد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليًا للعهد في دولة الكويت الشقيقة. 

وتمنى خادم الحرمين الشريفين، للشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد. 

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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