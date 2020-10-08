«الحصيني» يتوقع انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة

توقَّع الباحث الفلكي عبد العزيز الحصيني أن يشهد عدد من مناطق المملكة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وقال الحصيني، إنه متوقع من يوم الجمعة 1442/2/22هـ أن نشهد انخفاضًا ملحوظًا بشكل تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 4 إلى 5 درجات، عما هي عليه هذه الأيام، متوقعا أن يكون التأثير الأكثر على منطقة حائل وأن تكسر الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، ثم يليها القصيم والرياض، وأن تكسر الصغرى 20 درجة.

وأضاف الحصيني، أن مناطق الجوف والشمالية وتبوك متوقع أن تكسر درجة الحرارة الصغرى فيها إلى 20 درجة والمدينة والشرقية ومتوقع أن تكون الصغرى في بداية العشرينيات.

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كما توقع أن يرافق ذلك نشاط في الرياح وغبار من خفيف لمتوسط، ناصحًا الكشاتة بتجهيز ملابس شتوية خفيفة في الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

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