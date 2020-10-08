بالصور.. ضيافة الرياض تطلق أول برامجها لتأهيل مقيماتها لسوق العمل

أطلقت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أول برامجها التدريبية؛ لتأهيل مقيماتها لسوق العمل.

وفي بيان للدار، أوضحت أنه روعي في البرنامج قوانين التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن البرنامج أقيم تحت عنوان التوعية المهنية، وقدمته مجموعة من المدربات على العديد من المحاور؛ أهمها (كيفية كتابة السيرة الذاتية ومكوناتها، وكيفية البحث عن وظائف في المنصات الإلكترونية، وطرق التسجيل في الوظائف المعلن عنها، وكيفية إجراء المقابلة الشخصية وأسرار نجاحها).

وفي نهاية البرنامج فُتح المجال للإجابة عن الاستفسارات، كما تم توزيع الهدايا الرمزية على الحضور.

يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التأهيلية التي بدأت في تنفيذها دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض، بالتعاون مع شركة المواهب المثالية.