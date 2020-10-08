التعليم تتخذ إجراءات حاسمة ضد تسرب الطلاب من منصة مدرستي

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا؛ بسبب رصد فاقد في دخول الطلاب إلى المنصة يستدعي تكثيف المعالجة من قبل المدرسة ضمن دورتها التربوية.

كما أكدت الوزارة عقد اجتماع عاجل للجنة التوجيه والإرشاد؛ لمناقشة الحالات وتصنيفها وتفعيل أدوار الفريق المدرسي في إطار الدليل الإجرائي، ودقة الرصد اليومي لحالات عدم الدخول إلى المنصة والتعامل الفوري معها، كما يتوجب إعداد إحصائية شاملة الفترة من بداية تفعيل المنصة حتى تاريخه.

ونبهت الوزارة إلى تقديم المعالجة المناسبة لكل حالة للتعويض عن الفاقد التحصيلي في إطار تشاركي بين المدرسة وولي الأمر والاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات عين وتعبئة استمارات فردية للحالات التي لم تدخل المنصة مطلقًا أو عدد مرات دخولها عشرة أو أقل.