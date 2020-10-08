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التعليم تتخذ إجراءات حاسمة ضد تسرب الطلاب من منصة مدرستي

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نبهت إلى ضرورة المعالجة

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا؛ بسبب رصد فاقد في دخول الطلاب إلى المنصة يستدعي تكثيف المعالجة من قبل المدرسة ضمن دورتها التربوية.

كما أكدت الوزارة عقد اجتماع عاجل للجنة التوجيه والإرشاد؛ لمناقشة الحالات وتصنيفها وتفعيل أدوار الفريق المدرسي في إطار الدليل الإجرائي، ودقة الرصد اليومي لحالات عدم الدخول إلى المنصة والتعامل الفوري معها، كما يتوجب إعداد إحصائية شاملة الفترة من بداية تفعيل المنصة حتى تاريخه.

ونبهت الوزارة إلى تقديم المعالجة المناسبة لكل حالة للتعويض عن الفاقد التحصيلي في إطار تشاركي بين المدرسة وولي الأمر والاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات عين وتعبئة استمارات فردية للحالات التي لم تدخل المنصة مطلقًا أو عدد مرات دخولها عشرة أو أقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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