وافدان يسطوان على أموال مسن داخل محل تجاري.. والجهات الأمنية تضبطهما

يحملان بطاقات مزورة وأحدهما بحالة سُكر
ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على وافدين اثنين، ارتكبا جريمة نشل مواطن مسن أثناء دخوله أحد المحال التجارية.
قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في «سناب شات»: بعد تداول مقطع يظهر فيه شخصان قاما بنشل (سرقة) مواطن مسن كان يهم بدخول أحد المحال التجارية، تمكنت الفرق الخاصة بدورية الأمن بمنطقة الرياض من القبض عليهما، بعد تحديد أوصافهما، وإجراء المسح الميداني.
واتضح أن المتهمين وافدان من الجنسية اليمنية، وهما في العقد الثالث، وأن أحدهما كان في حالة سكر، ومخالف لنظام أمن الحدود، وكلاههما يحمل بطاقة مزورة.
وضبط بحوزتهما بعض المتعلقات التي قاما بالاستيلاء عليها من عمليات النشل، وتم إيقاف المتهمين؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
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