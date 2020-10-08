9 صعوبات تواجه طلاب التربية الخاصة في مدرستي

إجراءات الوزارة
أبلغت وزارة التعليم المدارس بطرق وإجراءات التعامل مع طالب التربية الخاصة منها: اعتماد الجدول المدرسي في منصة مدرستي وقياس مستوى الطالب، تحديد الفاقد التعليمي للتعليم عن بعد، إعداد برنامج تعليمي تعويضي للفاقد التعليمي للمهارات الأساسية بالتزامن مع الخطة، إعداد الخطة التعليمية الفردية للفصل الدراسي، استكمال المهارات الأساسية مع تزويد أولياء الأمور بالخطة التعليمية الفردية، وتزويدهم بأوراق عمل أسبوعية لأبنائهم معززة للمهارات الأساسية، وتنفيذ برنامج التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي.
رحلة الطالب في المنصة
أوضحت سعاد أبو زيد أن منصة مدرستي من الأنظمة الداعمة لعمليات التعلم التي وفرتها وزارة التعليم لطلابها وطالباتها من ذوي الإعاقة حتى تحقق لهم عودة آمنة وصحية، وتضمن لهم استمرارية العملية التعليمية. وتبدأ الرحلة التعليمية للطالب من ذوي الإعاقة باستلام الكتب من المدرسة في بداية الفصل الدراسي ثم يستعد الطالب لليوم الدراسي بأداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية من خلال المنصة، ثم يحضر الطالب الجلسات التربوية الفردية، ثم يحضر الفصول الافتراضية، ثم بعد ذلك يؤدي الطالب الأنشطة والمهام الإلكترونية المسندة له من معلم التربية الخاصة، ثم يحصل الطالب على التغذية الراجعة من معلم التربية الخاصة عبر المنصة وأخيرا يؤدي الطالب الاختبارات.
صعوبات يواجهها ذوو الإعاقة في المنصة
ارتفاع نسبة تشتت الانتباه
صعوبة في فهم المعلومة بسبب قلة الأنشطة الحسية
قلة الوقت المتاح لطلاب الإعاقة الفكرية لحل الأنشطة
ذوو الإعاقة البصرية يعانون صعوبات في أداء الأنشطة والمهام الإلكترونية
صعوبة الجلوس أمام الجهاز لمن يعانون فرط الحركة
الطالب التوحدي يواجه صعوبة في تطوير مهاراته الاجتماعية والتواصلية
صعوبة تقديم الخدمات المساندة لهم بمنازلهم وكذلك الخدمات الإرشادية
تعديل السلوك وتطبيق أساليب التدريس مستحيلة عن بعد
الدمج لا يكون عن بعد
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