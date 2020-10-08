12 قاعدة وإجراء مقترحا لتحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل

انتهت اللجنة المكلفة بمشروع إعداد القواعد المنظمة لتحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل، إلى اقتراح 12 قاعدة وترتيبا وإجراءً لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعات بكافة فئاتهم الوظيفية وتحويلهم إلى نظام العمل.

وقد استندت اللجنة في تحديد القواعد والترتيبات على ما يلي:

1 - الفقرة سادسا من قرار مجلس الوزراء رقم 183 وتاريخ 1/‏3/‏1441 المتوج بالموافقة السامية بموجب المرسوم الملكي رقم م/‏27 وتاريخ 2/‏3/‏1441 وتنص على: (يستمر موظفو الجامعات -الذين سيطبق عليهم النظام- وفقا لما ورد في البند «ثالثا» من هذا القرار، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

2 - المادة السابعة من نظام الجامعات

3 - المادة 52 من نظام الجامعات، التالي نصها: يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون، والفنيون- لنظام العمل.

القواعد والإجراءات لتحويل منسوبي الجامعة إلى نظام العمل

1 - يعامل جميع موظفي الجامعة السعوديون الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام الذين سيتم تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية عليهم، وتتوفر فيهم معايير الانتقال وفقا لما يأتي:

أ- من تقل خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفقا لرغبته بأحد البديلين الآتيين:

* تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - وفقا لحكم الفقرة 2 من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الجامعة عقد عمل حسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه من إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

- تبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه من إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدين والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 عاما فأكثر، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

- إحالته إلى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ً- تبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

* توصي اللجنة بتعديل أحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدين والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية بأن يقبل احتساب خبرات من تكون خدمتهم أقل من 19 سنة.

2 - يعامل العمال السعوديون في الجامعة الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وفقا لما يأتي:

1-2: تلتزم الجامعة بإرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

Advertisements

2-2: يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا

3-2: تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة

3 - تضع الجامعة قواعدها التنفيذية لآلية التحول للموظفين والعمال السعوديين وفقا للمعايير التي ستقر، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة في هذا القرار.

4 - حفظ السجل الوظيفي السابق للموظف بما يكفل حفظ جميع حقوقه.

5 - يكون المعيار الأساسي لتحديد وظيفة ودرجة الموظف هي: سنوات الخبرة العملية، المؤهل العلمي، المهارات والقدرات الوظيفية، متطلبات الوصف الوظيفي، نتائج تحليل وتقييم الموظف.

6 - احتساب الخبرة ستكون بناء على طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الموظف والقدرات والمهارات التي يمتلكها والجدارات التي يتمتع بها.

7 - تشكل في الجامعة لجنة من الجهات ذات العلاقة تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة.

القواعد والترتيبات اللازمة

تتولى كل جامعة ممن سيطبق عليها نظام الجامعات الجديد ما يلي:

إعداد ميزانية الموارد البشرية وفقا لاحتياجات الجامعة

إعداد الإطار التنظيمي للتعاقد لأداء المهام والواجبات والمسؤوليات

إعداد الوصف الوظيفي وفقا لطبيعة الأعمال والمهام والاحتياجات في الجامعة ووفقا لمسميات الوظائف التي يقرها مجلس الجامعة

إعداد العقود المناسبة لكافة الفئات الوظيفية بالجامعة بناء على طبيعة الأعمال والمهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات

إعداد سلالم الرواتب والعلاوات لكافة الفئات الوظيفية