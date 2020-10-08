مستودع الصبات

عوضا عن زرع الأشجار أو تنظيف الموقع، فضل أحد المقاولين استغلال أرض محاذية لامتداد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح شرق الرياض، وتحويلها إلى مستودع للصبات الخرسانية، صانعا بذلك مشهدا مشوها لا يليق بأحد الشوارع الرئيسية في العاصمة. (تصوير: سليمان العنزي)



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