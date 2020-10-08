9 حالات جديدة ترفع ضحايا تسمم العقيق إلى 236

من جهته، أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف ومتحدث الإمارة أحمد السياري في تصريح لـ»دوت الخليج» أن الأمر الآن لا يحتاج إلى لجان لمتابعة حالات التسمم، بل إنه من الواضح أن هناك خللا في المطعم، مبينا أنه يحتاج لمراقب بيئي يعرف الأسباب وراء حدوث التسمم.
وأكد السياري أنه عند ظهور النتائج سيتم إحالة المتسببين إلى النيابة العامة، مبينا «أن أمير الباحة وجه بتكوين لجنة وإغلاق المحل وإعطاء أولوية لكل الحالات لمعالجتها وعندما يتم كشف الأسباب والمسببات أو تكون بفعل فاعل سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة».
من جهة أخرى، أكد متحدث الشؤون الصحية بمنطقة الباحة ماجد الشطي لـ»دوت الخليج» أن العدد زاد في ليلة الثلاثاء بمعدل 9 حالات، وبين أن إجمالي عدد الحالات المنومة في المستشفى حتى الآن 13 خرجت منها 12 حالة. وأضاف أن الحالات المنومة في المستشفى تعود لـ 6 أطفال و 6 نساء ورجل واحد وتلقوا جميعهم العلاج وحالاتهم الآن مستقرة ولم يتم تحويل أي منهم إلى المستشفيات المرجعية بالمنطقة.
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