السعودية اليوم / مصر تسجل 133 إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة



القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مصر 133 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 97492 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6010 حالة وفاة.

//انتهى//

01:46ت م

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القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 104035 حالةً .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 97492 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6010 حالة وفاة.//انتهى//01:46ت م0306

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