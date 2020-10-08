السعودية اليوم / التوغو تسجّل 17 إصابة بفيروس كورونا



لومي 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التوغولية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزراة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وصل إلى 1881 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 49 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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01:05ت م

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لومي 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التوغولية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزراة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وصل إلى 1881 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 49 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //01:05ت م0303

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