السعودية اليوم / موريتانيا تسجل ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.

// انتهى //

23:38ت م

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نواكشوط 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجلت موريتانيا ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7535 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 162 وفاة.// انتهى //23:38ت م0289

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