السعودية اليوم / محافظ الريث يلتقي بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم



الريث 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

التقى محافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة ، في مكتبه بالمحافظة اليوم ، بالمعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدير مكتب التعليم مفرح الريثي .

وأثنى المحافظ ، خلال اللقاء ، على الجهود التي يبذلها معلمو ومعلمات المحافظة في الميدان التربوي ، وظهرت ثمارها على الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تبرز المكانة السامية والدور الريادي للمعلم في صناعة جيل متحفز متطلع داعم لتحقيق رؤية المملكة 2030.

و عبر مدير مكتب التعليم عن شكره للمحافظ على مشاركة المعلمين هذه المناسبة التي تبرز مكانتهم في المجتمع ، وكذلك دعمه جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي تنفذها الإدارة ، لافتاً الانتباه بهذه المناسبة إلى أن المكتب بعث بأكثر من 500 شهادة تهنئة لمعلمي ومعلمات المحافظة.

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23:15ت م

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