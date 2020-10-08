السعودية اليوم / بلدية رفحاء تشرع بتركيب أعمدة إنارة لطريق الأمير سعود بن جلوي وتجمّل طريق الأمير سعود الفيصل



رفحاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

‏شرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتركيب أعمدة إنارة على امتداد طريق الأمير سعود بن جلوي ، الذي يمرّ بثلاثة أحياء داخل المحافظة ليمتد خارج نطاق المحافظة ليلتقي مع الطريق المؤدي للحدود العراقية.

وتتابع إدارة الشؤون الفنية -قسم المشاريع- ‏بالبلدية أيضاً أعمال تجميل مدخل طريق الأمير سعود الفيصل المؤدي لمطار رفحاء.

وأوضحت البلدية أنّ ذلك يأتي ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي للمحافظة والمراكز التابعة لنطاقها.

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23:13ت م

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