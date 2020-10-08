السعودية اليوم / بلدية رفحاء تخالف 8 مرافق خلال جولاتها الرقابية المسائية على المنشآت الغذائية



رفحاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

رصدت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء ممثلة بإدارة ‫الخدمات‬ قسم‬ صحة البيئة مساء اليوم, 8 مخالفات للاشتراطات الصحية، ضمن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية،وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ ضمن حملة "غذاؤكم أمانة "، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.

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23:02ت م

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