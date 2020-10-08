التحالف يدمر مفخخة حوثية قبل وصولها السعودية

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.



وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين داخل السعودية.

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ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.