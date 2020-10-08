اليوم.. مجلس الأمة يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد بالكويت

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم: إن مجلس الأمة سيعقد الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس جلسة خاصة لمبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد.

Advertisements

وأضاف الغانم في كلمة له، في ختام الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس الأربعاء، أن المجلس سيعقد عقب ذلك الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن تعقد الجلسة الخاصة اليوم الخميس.



شارك الخبر







