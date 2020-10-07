شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بندر بن سلطان: هذا ما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

• قائمة الشهداء السعوديين المشاركين في حرب 1948

بدأ صاحب السمو الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيـز آل سعود، أمين مجلس الأمن الوطني السابق، في نشر مجموعة من الوثائق المهمة التي تؤكد مواقف المملكة من القضية الفلسطينية، وما قدمته لها.

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وقال سموه، في افتتاحية إطلاق موقعه الإلكتروني، الذي أعلن عنه في نهاية حديثة مع قناة العربية: «عقود من حياتي قضيتها في خدمة ديني ثم قيادتي ووطني عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً وخضت في عديد من القضايا والمواقف الدولية والتي مثلت فيها القيادة والوطن".

وتابع: "اليوم بعد أن تركت العمل الحكومي، وددت أن أشارك برأيي الشخصي من خلال هذ الموقع الإلكتروني "رأي بندر" حيال عديد من المواضيع السياسية والأمنية والقضايا الدولية التي تخص منطقتنا ولأوضح للكثيرين الحقيقة ما أمكن تاريخياً وحالياً بكامل تفاصيلها وبالذات التي عاصرتها وشاركت فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ونشر سموه، خطاب الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود "رحمه اللّه"، إلى روزفلت - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما نشر سموه قائمة الشهداء السعوديين الذين شاركوا في حرب فلسطين عام 1948.