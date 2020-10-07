شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : كورونا قد يعود للتفشي فعلينا الالتزام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: قد يعود فيروس كورونا للتفشي في أي وقت لذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أنه من الصعب تحديد وقت معين لتوفير لقاح كورونا.. وسوف نوفره في حال اعتماده وأضاف الربيعة : القيادة حريصة على توفير لقاح فيرس كورونا في أقرب فرصة ولكن مهتمون جداً في مأمونية اللقاح

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