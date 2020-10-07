أرامكو مصممة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوزيعات الأرباح

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال أمين الناصر، إن أرامكو لا تزال مصممة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوزيعات الأرباح، رغم التحديات التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعيات انخفاض أسعار النفط.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في مقابلة مع Energy Intelligence أن شركة النفط العملاقة تدرس خيارات مختلفة لتحقيق المزيد من الربح والتكيف مع ظروف السوق الصعبة الحالية، وقد يتضمن ذلك دراسة فرص بيع الأصول المحتملة.

وأوضح الناصر الذي حصل على جائزة أفضل مدير تنفيذي للطاقة لعام 2020 من شركة Energy Intelligence: نعتقد بقوة أن هناك فرصًا كبيرة لنا لتحقيق المزيد من الأرباح من خلال محفظتنا الحالية وزيادة تحسينها.

وقال تقرير الموقع المختص بتتبع مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط إن أكبر شركات النفط الوطنية والدولية في العالم تضررت بشدة من جائحة كوفيد -19 هذا العام، مما أجبرها على خفض الإنفاق والأرباح مع انخفاض الطلب على الطاقة والأسعار، كما انتقل العديد منها إلى تسييل البنية التحتية وغيرها من الأصول لجمع السيولة وتعزيز مواردها المالية.

وأضاف التقرير: تسعى إدارة أرامكو إلى تعزيز التدفق النقدي وتدرس خيارات مختلفة للوفاء بتعهدها بدفع أرباح سنوية يبلغ مجموعها 75 مليار دولار بعد طرحها للاكتتاب العام في أكبر طرح عام أولي في العالم أواخر العام الماضي.

وقال الناصر عن ذلك: سنقوم بذلك بشكل صحيح وسنتأكد من أن ما تنفذه هذه المنظمة يتماشى مع وجهة نظرنا طويلة المدى المتمثلة في استراتيجية الاحتفاظ بأعمالنا الأساسية داخل الشركة وما يمكن تحسينه مع شركائنا، وهذا سيتضمن عملية مراجعة دقيقة ستستغرق بعض الوقت.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن صافي ربح قدره 23.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، وقد كشف ذلك أن أرامكو تخطت التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق وأزمة كورونا، ولكن في نفس الوقت فإنه في نفس الفترة من 2019 حققت الشركة أرباحًا بقيمة 46.9 مليار دولار، مما يعكس تداعيات الوباء لا سيما مع مشاركة السعودية في تخفيضات إنتاج أوبك+.

وكانت أرامكو قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تعديل في إدارتها العليا وإنشاء وحدة أعمال جديدة تركز على التوسع في الأسواق النامية، والوحدة الجديدة لديها تفويض لتقييم قيمة الأصول الحالية وتأمين وصول أكبر إلى أسواق النمو.

وقال أمين الناصر في هذه الوحدة في وقت سابق من هذا العام: أنشأنا منظمة التطوير المؤسسي في أغسطس وكلفنا النائب الأعلى لرئيس أرامكو، عبد العزيز القديمي، برئاسة هذه المنظمة ليقوم هو وفريقه بمراجعة المحفظة الحالية بما يتوافق مع ظروف السوق.

ولا تشارك أرامكو أو الرئيس التنفيذي مزيدًا من التفاصيل حول خططهما للوحدة الجديدة في الوقت الحالي، لكن كانت بلومبرغ نقلت عن مصادر مصرفية لها في وقت سابق من العام الجاري أن أرامكو تدرس بيع حصة في وحدة خطوط الأنابيب التابعة لها بما يصل إلى 10 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه كشف الناصر أنه في حين أن أرامكو ستظل حكيمة في تخصيص رأس المال هذا العام والعام المقبل إلا أنه لم يستبعد إمكانية حدوث عمليات استحواذ على أصول محلية ودولية، مع العلم أن الشركة قد أكملت شراء حصة 70% في شركة البتروكيماويات العملاقة سابك بقيمة 69 مليار دولار.

واختتم أمين الناصر المقابلة بقوله: نعتقد أن التأثير الأسوأ للوباء قد مضى، ولكن في الوقت نفسه، نتحلى بالحكمة ونستعد للمستقبل من خلال تحسين وتطوير المحفظة الحالية والنظر في الفرص المستقبلية لتحقيق المزيد من الأرباح.

ويُذكر أنه من المقرر أن يتسلم أمين ناصر جائزة أفضل مسؤول تنفيذي في مجال الطاقة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر في منتدى Energy Intelligence Forum.





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