موسكو تسجل قفزة حادة لوفيات فيروس كورونا

2020-10-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيلها 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، ما يمثل قفزة حادة لهذا المؤشر على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55 حالة جديدة، مشيرًا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5497 شخصًا، بعد أن كانت 5442 في الإحصائية السابقة.

وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ أواسط يونيو وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر في مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في موسكو، التي سجلت في إحصائية يوم 4 أكتوبر 27 حالة، وفي 5 أكتوبر 31، وفي 6 أكتوبر 41.

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بؤرة تفشي الفيروس في روسيا:

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 314788 إصابة مؤكدة، بينها 256362 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الأربعاء 3229 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقًا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 11115 إصابة و202 وفاة.

ارتفاع الإصابات حول العالم:

يذكر أن عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وصل إلى أكثر من 36 مليون حالة حول العالم، بحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم، في ظل الانتشار الكبير واللا محدود والمستمر للوباء التاجي في مختلف قارات العالم للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتعلن منظمة الصحة العالمية، يوميًّا، بشكل رسمي، عن أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وكذلك عدد المتوفين، ومع حلول صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، كشفت الأرقام الصادرة عن المنظمة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد وصل لنحو 36 مليونًا و82 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و55 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 27 مليونًا و173 ألف حالة.



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