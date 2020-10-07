سماحة المفتي: لبس المُحرم لـ الكمام لا يترتب عليه فدية

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن لبس المُحرم للكمام لا يترتب عليه فدية.

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وقال سماحة المفتي: “إن الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءًا منه إذا احتاج المُحرم إلى لبسه فإنه لا يترتب على لبسه فدية”.





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