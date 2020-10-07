شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بندر: «لن نقبل من كذابين وناكري جميل فرض أسلوبهم علينا» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة السابق لدى أمريكا، على أنه أراد أن يعلم الجميع ما فعلته المملكة لصالح الجميع؛ حتى لا يكون هناك مساحة للمزيد من الأكاذيب حول دور المملكة لحماية الأشقاء في المواقف المختلفة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا".

ولفت إلى أن كل كلمة تم التصريح بها يوجد لها وثائق وأدله، معلنًا أنه سيقوم بتدشين حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الوثائق للراغبين في المزيد من التفاصيل.