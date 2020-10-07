شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير بندر بن سلطان: " كدت أبكي على ضياع فرصة أخرى للسلام بعد 11 سبتمبر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدبلوماسي المخضرم والسفير السابق، أن الملك عبد الله "رحمه الله" استطاع إقناع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالاعتراف بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إلا أن أحداث 11 سبتمبر منعت ذلك.

وأضاف خلال حديثه لقناة "العربية"، أنه تم الوصول إلى نص شبه متفق عليه لوضعه في خطاب "بوش" في الأمم المتحدة يوضح فيه اعترافه باعترافه بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، متابعًا: لم يُكتب التوفيق لهم ولا للقضية للأسف، إذ جاء يوم 11 سبتمبر وما حدث فيه معروف للجميع"، في إشارة إلى التفجير الإرهابي لبرجي التجارة العالميين في نيويورك.

وتابع: " بغيت أبكي، كان قلبي مُحترق، كيف ضاعت الفرصة مرة ثانية، ويمكن أن تكون الفرصة الأخيرة، إذا كانت تأتي الفرص وتضيع وتكرر الأمر مرارًا " .