شكرا لمتابعة خبر عن استمرار أزمة أطباء الأسنان القدامى ومطالبات برفع نقاط الآقدمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

جدّد أطباء الأسنان القدامى، مطالبهم لوزارة الصحة برفع نقاط الأقدمية وتوظيفهم، مؤكدين أن الشواغر في المستشفيات كثيرة، والمراكز الصحية بالاحياء والقرى بحاجة الأطباء .

ودشن الأطباء، وسم "أقدمية الأسنان يا وزارة الصح"، طالب خلال الأطباء القدامى بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار، وتعديل نقاط الأطباء القدامى وزيادتها إلى 30%.

وقال أحد الأطباء : "‏نناشدكم بالله حل لمشكلة تكدسنا بالسنوات، ومطلبنا فقط زيادة الآقدمية 30٪ حتى يتسنى لنا التوظيف وإلا سوف تستمر عطالتنا إلى الأبد بسبب أن المعدل عليه 80٪ وبعض الكليات تخرج طلابها بمعدلات عالية وخيالية".

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وعلقت طبيبة قائلة: "الشواغر بالمستشفيات الحكومية كثيرة والمراكز الصحية بالأحياء والقرى بلا أطباء ونحن الأطباء القدامى بلا وظائف".

وقال طبيب آخر:" أخذ الأقدمية بعين الاعتبار أمل كل الخريجين والخريجات، الشكوى من طول المواعيد دليل على حجم الاحتياج، التوسع في أن تشمل عيادات الأسنان المراكز الصحية سيأتي بحلول ذات فوائد كبيرة وفي جميع الاتجاهات ".

وأضافت طبيبة أخرى: " الحكومة العزيزة ممثلة في خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين لا يرضيهم ما يحصل في أطباء الأسنان يا وزارة الصحة.