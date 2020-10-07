شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بندر: بوش كان لا يطيق أحاديث عرفات الطويلة بالساعات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأمير بندر بن سلطان أن بوش الابن كانت نظرته للسياسة الخارجية مختلفة كليًا عن كلينتون.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه قبل انتخاب بوش، حاول اقناع قادة فلسطين بالوصول إلى اتفاق مع كلينتون؛ لأنهم لن يحصلوا على شيء من بوش.

وأضاف أن قادة فلسطين ماطلوا كعادتهم وكأنهم يهربون كلما كان هناك حلًا للقضية الفلسطينية بشكل غريب.

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ولفت إلى أن بوش كان لا يحب الأحاديث الطويلة؛ لذلك قال له إنه أي اتفاق سيتم مع كلينتون سيتم تنفيذه عند انتخابه، ولكنه لا يحب الأحاديث بالساعات في الهاتف كما يفعل كلينتون مع ياسر عرفات.

وقال الأمير بندر: "وش قالي لي أبو عمار وكلينتون يتحدثون 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي لنصف ساعة".

وتابع : "نصحت القيادات الفلسطينية بالموافقة على عرض كلينتون لأن الوضع مع جورج بوش الابن لن يكون أفضل إلا أنهم ماطلوا".