شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح علاقة ارتخاء الصمام بزراعة الأسنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري واستاذ القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر ، أن ارتخاء الصمام لا يمنع زراعة الأسنان.

وكان أحد المتابعين قد وجه استفسار للنمر قال فيه " هل إرتخاء الصمام عائق عن زراعة الاسنان؟"،ليرد قائلا "لا يمنع".

ومن جهة أخرى كان النمر قد قدم بعض النصائح لتقوية عضلة القلب، منها الإكثار من الخضروات والفواكه، كما

نص بتقليل الملح، والإبتعاد عن السكريات وتقليل الدهون في حال ارتفاع الدهون الثلاثية وتناول الأسماك مرة اسبوعيا على الأقل