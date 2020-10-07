شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتحدى كورونا بمشروع «قهوة» خلال منع التجول الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نجح عدد من الشباب في استغلال فترة منع التجو الجزئي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وكشف شاب في تقرير تلفزيوني عن نجاحه في مشروعه رغم التوقف الذي أصاب الجميع خوفا من انتشار الفيروس.

وقال الشاب عبد الرحمن المالك، إنه افتتخ مشروعه الأول لتقديم القهوة، متحدياً تلك المخاوف التي أجبرت عددا كبيرا من المستثمرين على التراجع عن افتتاح مشاريع جديدة.

ولفت إلى أنه افتتح مشروعه مطلع يونيو الماضي، وذك خلال فترة السماح بالتجول؛كي يختبر السوق، الأمر الذي أفاده كثيراً، واعتبر ذلك افتتاحاً تجريبياً، والذي كان خالياً من الضغوطات.